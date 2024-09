Virkebau: kollektiivse töötüli seaduse muutmise plaan on kahetsusväärne ja ebaõnnestunud

Virkebau sõnul on majandusministeeriumi algatatud eelnõu kahetsusväärne ja ebaõnnestunud, kuna soovib lammutab veerand sajandit toiminud tõhusa kollektiivsete töötülide lepitamise süsteemi, pakkudes pseudolahendusena välja riikliku lepitaja ülesannete panemise õiguskantsleri kantseleile.

Virkebau selgitas, et sellise tulemuse annavad eelnõus kavandatud kaks põhimõttelist muudatust – esiteks jäetakse tööturu osapooli esindavad tööandjate ühendused ja ametiühingud ilma õigusest leppida kokku riikliku lepitaja kandidaat ning teiseks kaotatakse pädevusnõue riiklikule lepitajale. „Kõik see hävitab usalduse lepitusmenetluse vastu",“ leidis ta. Samuti annab tunnistust, et eelnõu algataja ei tea või ei saa aru, et kollektiivse töötüli olemus on huvide konflikt, mitte õigusvaidlus, tõdes Riikliku Lepitaja Kantselei täna majandusministeeriumile saadetud kirjas.

„Selle eelnõu sõnum tööandjatele ja töötajatele on selge ja ühemõtteline – teie arvamus riiki ei huvita ning poliitikud ja ametnikud otsustavad ise, mis teile kasulik on,“ ütles Meelis Virkebau. „Tegelikult ei vaidle tööandjad ja ametiühingud lepitusmenetluse käigus õigusküsimustes, vaid murravad piike töötingimuste, eelkõige palga, tööaja ja puhkuste üle,“ lisas ta.

Virkebau sõnul on eelnõu ilmselt vastuolus põhiseadusega ning rikub ka rahvusvahelise tööõiguse sätteid. „See on kokku traageldatud sooviga jätta eksitav mulje, et riikliku lepitaja institutsiooni likvideerimisega ja lepituskohustuse panemisega õiguskantslerile midagi olulist ei muutu ja kõik on kõige paremas korras,“ lausus ta.