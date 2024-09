Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tähistab mitmekesise programmiga 105. aastapäeva

MÜRIAADfesti mitmekesine programm annab suurepärase ülevaate akadeemias toimuvast – EMTA esindusfestivalist on aastatega kasvanud välja akadeemiaülene suursündmus, kuhu on kaasatud kõik akadeemia osakonnad. Festivali programm sisaldab kontserte , kus astuvad üles nii akadeemia tudengid, õppejõud kui ka vilistlased, toimub huvitavaid vestlusringe oma ala spetsialistidega ning saab näha installatsioone ja näitusi . Samuti leiab aset kõigi teadmisi proovile panev muusikaviktoriin „Muusikaga seotud müüdid“ .

Kohtumised

„Festivali tänavuaastane alapealkiri „Kohtumised“ rõhutab, et festival on platvorm, kus traditsiooniline ja kaasaegne, kohalik ning rahvusvaheline saavad dialoogi astuda. See viitab esinejate ja publiku vahelistele kohtumistele, kus vahetatakse ideid, inspireeritakse üksteist ning luuakse uusi loomingulisi sidemeid. Festival on koht, kus kohtub loominguline kogukond, et ühiselt kasvada ja areneda. „Kohtumised“ viitavad ka dialoogile erinevate generatsioonide vahel, tuues esile, kuidas ajalugu ja tänapäev saavad omavahel suhestuda,“ sõnab EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema ning lisab: „Erinevalt paljudest teistest festivalidest on MÜRIAADfesti keskmes hariduslik eesmärk: edendada noorte muusikute ja loomeinimeste arengut.“