VIDEOD | Käravete pommimees ehitas lõhkeaine abil puukuure ja langetas õunapuid. Kuni üks pauk valesti läks

Tänavu 19. veebruari hommikul kella 9 paiku sai häirekeskus väljakutse Jäneda puidutööstusesse. „Kiirelt on vaja. Käsi lendas otsast ära,“ edastas sündmuskohal viibinu telefonis. „Teadvusel on. Käsi on täitsa pilbasteks.“