Liibanoni julgeolekuallikas ja veel üks allikas ütlesid Reutersile, et Iisraeli luureteenistus Mossad , millel on pikk välismaal keeruliste rünnakute korraldamise ajalugu, pani lõhkaine Hezbollahi imporditud piiparitesse juba kuid enne eile toimunud plahvatusi, mis tapsid üheksa inimest ja vigastasid ligi 3000.

Liibanoni julgeolekuallikas ütles, et piiparid olid pärit Taiwani ettevõttelt Gold Apollo, aga sealt öeldi, et nemad seadmeid ei tootnud, vaid seda tegi Ungari pealinnas Budapestis asuv BAC, millel on kaubamärgi kasutamiseks litsents.