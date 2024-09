Valentina Matvijenko sõnul tuleb „lastevabaduse liikumine“ seadusega keelata

„See on muutunud vastasseisuks ja liikumiseks „meeste vastu“, „traditsiooniliste väärtuste vastu“. Nüüd käib jutt mingitest sugudest, mida on välja mõeldud juba üle 50. Või, ütleme, childfree liikumine, mis minu arvates tuleb seaduseandlikult keelata. Nii et esialgne mõte on ammu igasugu aktuaalsuse kaotanud ega vasta naiste praegustele ootustele,“ teatas Matvijenko.