DELFI UKRAINAS | Ekspoliitikust drooniväelane: ukrainlaste Eestist vägisi siiatoomine pole hea lahendus

Firsov kinnitas, et rindel on Ukraina relvajõudude droonidega varustatus enam-vähem stabiilne. „Iga päev tulistatakse nendega Vene tehnika pihta ja see on oluline, sest nad takistavad vaenlasel edasiliikumist,“ ütles vanemseersant. „Aga on võimatu analüüsida üht väeliiki eraldi, olgu selleks raketi- või droonivägi.“