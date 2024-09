Microsoft: Harrist ja tema toetajaid laimavate võltsvideote taga on Vene mõjutajad

Microsoft teatas eile, et Venemaaga seotud tegijad on viimastel nädalatel intensiivistanud internetis oma rünnakuid Kamala Harrise presidendivalimiste kampaania vastu, tootes ja levitades ulmelisi vandenõuteooriaid, mille eesmärk on tekitada USA-s rassipõhiseid ja poliitilisi lõhesid.