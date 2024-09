Reformierakondlasest riigikogulane Kristo Enn Vaga esitas saates Reformierakonna narratiivi, et julgeolekumaks on ajutine. Kuid kas ikka on? Venemaa vaevalt asukohta vahetab ja ilmselt ei õnnestu meilgi oma maad selga võtta ja turvalisemasse paika kolida.