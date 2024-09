Iraani president: moraalipolitsei ei peaks naisi tülitama seoses hidžaabi kandmisega

ÜRO ütles eelmine nädal, et Iraani valitsus on sellest ajast alates „intensiivistanud jõupingutusi“ naiste õiguste ja aktivismi mahasurumiseks.

Esmaspäeval toimunud pressikonverentsil vastas Pezeshkian küsimustele naisreporterilt, kes ütles, et ta tegi konverentsile minnes kõrvalepõikeid, et vältida politseiautosid. Ta kandis oma peakatet lõdvalt, juukseid oli veidi peakatte alt paista.

Pezeshkian küsis reporterilt, kas politsei on ikka veel tänavatel ja naine kinnitas, et nii on tõepoolest. President vastas seepeale, et moraalipolitsei ei peaks naiste vastu astuma. Ta lisas, et ta jälgib, et nad naisi ei „tülitaks“.