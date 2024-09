VIDEO | Liibanonis plahvatasid sidepidamiseks kasutatavad piiparid, vigastada sai mitutuhat inimest

Hezbollahi ametnik ütles AP-le, et Liibanonis toimunud piiparite plahvatuses sai haavata mitusada inimest, sealhulgas rühmituse liikmed. Tema sõnul said mõned liikmed haavata ka Süüria aladel. Viimaste teadete kohaselt on plahvatuse tagajärjel haavata saanud 2750 ja hukkunud kaheksa inimest.

Liibanoni kriisioperatsioonide keskus palus kõigil meditsiinitöötajatel pöörduda oma haiglatesse, et aidata toime tulla haavatute hulgaga. Märgiti, et meditsiinitöötajad ei tohiks piipareid kasutada

Iraani poolametlikud uudisteagentuurid Fars ja Mehr mõlemad teatasid, et plahvatuses sai ka viga Iraani Liibanoni suursaadik Mojtaba Amani.

„Selle julgeolekuintsidendi taga seisab vaenlane,“ ütles rühmituse ametnik, viitades Iisraelile. Iisraeli sõjavägi on keeldunud plahvatusi kommenteerimast.

Ametniku sõnul olid võitlejatel endaga kaasas uued piiparid. Tõenäoliselt plahvatasid piiparites olnud liitiumpatareid, ütles ta. Liitiumpatareid võivad ülekuumenemisel suitseda, sulada ja isegi süttida.

Hezbollahi liider Hassan Nasrallah hoiatas varem, et rühmituse liikmed ei kannaks endaga kaasas mobiiltelefone, kuna Iisrael võib neid kasutada võitlejate liikumise jälgimiseks ja sihipäraste löökide sooritamiseks.

Juhtum leidis aset ajal, mil Liibanoni ja Iisraeli vahelised pinged on kasvanud. Liibanoni mässuliste rühmituse Hezbollahi ja Iisraeli vägede vahel on viimase 11 kuu jooksul olnud pidevaid kokkupõrkeid. Selle tulemusena on Liibanonis hukkunud sadu ja Iisraelis kümneid inimesi, samuti on kümned tuhanded inimesed piiriäärsetest aladest evakueerunud.

Iisrael teatas varem, et nüüd on üheks ametlikuks sõjaeesmärgiks peatada Hezbollahi rünnakud riigi põhjaosas, et inimesed saaksid oma kodudesse naasta.