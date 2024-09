Itaalia asepeaminister viidi kohtu alla seoses otsusega keelata migrantide paadil silduda

Toona siseministri ametit pidanud Salvini eitas süüdistusi inimröövis ja kohustuste rikkumises. Ta ütles laupäeval, et soovib takistada Itaalia muutumist „kogu Euroopa põgenikelaagriks“ ja kuulutas end „süüdi Itaalia ja itaallaste kaitsmises“.

Lampedusa saar on viimastel aastatel olnud tuhandete Euroopasse siseneda püüdvate migrantide sildumispaigaks. Salvini kehtestas siseministrina „suletud sadamate“ poliitika, mille kohaselt ei lubanud Itaalia silduda heategevuslaevadel, mis päästsid hättasattunud sisserändajaid Vahemerel. Minister süüdistas korduvalt humanitaarorganisatsioone selles, et nad tegelikult julgustavad inimsmugeldamist.

Meeskonnaliikmed on kohtuprotsessi käigus tunnistanud, et sisserändajate heaolu ja sanitaartingimused laeva pardal halvenesid avamerel oldud aja jooksul, muuhulgas oli selle tulemuseks sügeliste puhang. Jaanuaris tunnistas Salvini, et tema arusaama kohaselt ei olnud olukord laeval ohtlik.