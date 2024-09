Päästeamet tunnustas aumärgiga 125 silmapaistvalt tublit inimest. Läänemets: riik on täpselt nii tugev, kui on selle inimesed

„Turvalisem ühiskond, kaitstud inimesed ja jätkuv turvatunne – kõik see on tekkinud tänu inimestele, kes päevast päeva panustavad, et Eestimaa elanikud tunneks end meie riigis hoituna. Sellepärast väärivad nad kõik ka austust ja tunnustust. Riik on täpselt nii tugev, kui on selle inimesed, mistap lisaks palgalistele töötajatele on oluline meeles pidada ka neid, kes tõttasid appi kriitilistes olukordades, kus asjaolud ei võimaldanud kutselistel päästjatel kiirelt appi jõuda ning tegutsedes julgelt ja otsusekindlalt päästsid nõnda teise inimese elu. Just sedasi, üheskoos tegutsedes, loomegi turvalisema Eesti,“ ütles Läänemets.