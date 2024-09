Uus supersäästlik õhksoojuspump Mitsubishi Electric MSZ-RW tagab muutumatu küttevõimsuse ka 25-kraadise pakasega

Viimast kinnitab märgistus „Made for Scandinavia“, mis kinnitab, et seade kuulub spetsiaalselt Põhjamaade jaoks kvaliteeditesti läbinud toodete hulka. Tänu innovaatilisele tehnoloogiale Hyper Heating tagab soojuspump ühtlase muutumatu küttevõimsuse kuni välistemperatuurini –25 °C ning kütab efektiivselt isegi –35 °C juures, olles seega vanemate mudelitega võrreldes veelgi säästlikum. Aastane kasutegur (SCOP) ulatub mudeli MSZ-RW25 puhul väärtuseni 5,2.

Kolm mugavat töörežiimi

Uut suure küttevõimsusega soojuspumpa on väga lihtne juhtida, sest MSZ-RW pakub kasutajale kolme eelseadistatud kütterežiimi, mida saab valida vaid ühe nupuvajutusega.

MSZ-RW infrapuna-andur 3D i-See mõõdab pidevalt toatemperatuuri ja tuvastab ruumis viibivate inimeste asukoha, mis võimaldab soojuspumbal suunata õhuvoolu sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse. Kui andur ei tuvasta ruumis inimesi, lülitub pump automaatselt mõneks ajaks välja ja kütmine jätkub normaalrežiimis, kui andur märkab, et keegi on ruumi sisenenud. Seesugune nutikas lahendus võimaldab säästa elektrienergiat, vähendades ühtlasi ka küttekulusid.

Tõhusad õhusuunajad

Sisemooduli õhusuunajad on jaotatud kaheks osaks nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Õhku saab suunata samaaegselt paremale, vasakule, üles ja alla. See võimaldab jaotada sooja õhku ruumides tõhusalt ja tõmbusevabalt. Kui lasete paigutada sisemooduli trepikoja juurde, saab õhusuunajaid seadistada nii, et soojus suunduks samaaegselt nii ülemisele kui ka alumisele korrusele.