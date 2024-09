Prantsuse-norra etenduskunstniku Corentin JPM Leveni kväärlavastused jõuavad Tartu Uude Teatrisse

Mõlemad lavastused põhinevad Leveni isiklikul kogemusel ja on tugevalt seotud kväärkogukonna pärandi ning ajalooga. Lavastuste kunstnik on Eestist pärit Ann Mirjam Vaikla ja laval on etendajana autor ise. Külalisetendused kuuluvad Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi ja neid mängitakse Tartu Uues Teatris.

Lavastuses „+-“ jagab autor oma isiklikku lugu HIV-i põdemisest ja selle mõjust. Lavastus küsib, kuidas elada edasi HIV-positiivsena ja diagnoosile järgnenud halvustava suhtumisega. Leveni debüütlavastust mängitakse Tartus 18. ja 19. septembril.

Teisena jõuab Eesti publikuni „Halva ende linnud“, mis esietendus 2022. aastal Oslos Black Boxi teatris. „Halva ende linnud“ tõstatab küsimusi kväär-keha medikaliseerimise kohta ja uurib, missugused on võimalused enda identiteedi kujundamisel, kui seda mõjutavad tugevalt nii meditsiinivaldkond kui ka popkultuur. Lavastust „Halva ende linnud“ mängitakse 20. ja 21. septembril. 20. septembri etendusele järgneb vestlus kunstnikuga, mida viib läbi lavastaja Jan Teevet.

Corentin JPM Leven on prantsuse-norra etenduskunstnik, kes elab ja töötab Oslos. Leven on lõpetanud Norra Teatriakadeemia stsenograafia erialal, millele on järgnenud mitmekülgne karjäär, töötades multidistsiplinaarsete projektidega. Isiklikest kogemustest lähtuvalt tegeleb ta kvääridentiteedi, -keha, -kogukonna ja -ajaloo mõtestamisega. Ta on pälvinud Norra kunstnikupalga stipendiumi nii stsenograafias kui ka näitlemises.

Audiovisuaalsed lavastused on sõnadeta ega eelda võõrkeele oskust. Külalisetenduste piletid on müügil Piletilevis ja mõlema lavastuse nägemiseks on loodud ka soodsam ühispilet.