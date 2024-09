VIDEOD | Ligil jätkub krõbedaid sõnu kasumimaksu aadressil. Läänemets peab seda maksu parimaks lahenduseks

Rahandusminister Jürgen Ligi ( Reformierakond ) ütles, et lõpuks sai julgeolekumaks koalitsioonilepingu järgi ning vahepeal kaaluti lihtsalt läbi alternatiive, peeti nõu analüütikute ja turuosalistega. Ta nentis, et laual oli neli või viis varianti ning neil kõigil oli palju miinuseid.

Praegu on valitsus lubanud, et julgeolekumaks kehtib järgmiste riigikogu valimisteni. Ligi sõnul oleks kõige halvem, kui maks ka pärast seda püsima jääks. „Ta on ikka süsteemiväline. Ta segab, tekitab täiendavat bürokraatiat ja maksude vältimist. Maksuhaldamine sellises süsteemis on keeruline, aga eks me oleme nüüd otsustanud natuke tugevdada maksuametit,“ ütles ta.