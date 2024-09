VIDEO | Ossinovski: võrdlus sotside ja Keskerakonna vahel on täiesti mõistetamatu

Ossinovski ütles Delfile, et erakonnad jäid eriarvamusele Jurtšenko eesti keelele üleminekusse suhtumise osas. „Nende hirmud on alusetud,“ kinnitas ta. Varasemad Jurtšenko väljaütlemised, kus ta nimetab muuhulgas eesti keelele üleminekut Eesti üheks õudsaimaks reformiks, pole Ossinovski sõnul kõige paremini õnnestunud sõnavõtud. Ta rõhutas, et Jurtšenko rääkis kirgi kütnud arvamusloos eelkõige murest eestikeelse õppe sisulise toimimise üle.

Meedias on hakatud Tallinna sotsiaaldemokraate võrdlema troonilt tõugatud Keskerakonnaga. „See võrdlus on täiesti mõistetamatu,“ teatas Ossinovski, kelle hinnangul on paralleel tekkinud vaid seetõttu, et sotsidega on hiljuti liitunud mitu endist keskerakondlast. „See teeb sotsiaaldemokraate ainult tugevamaks ja las inimesed näevad, et meiega on võimalik oma poliitilist visiooni realiseerida,“ ütles ta.