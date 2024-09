Lööbki ukse selja taga kinni? Kadri Simson Keskerakonna suunast: see on minu jaoks vastuvõetamatu

Septembri esimesel nädalal saatis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Simson Keskerakonna siselisti kirja , kus lausus, et praegune juhatus ei esinda alusväärtusi, mille eest Keskerakond on aastakümneid seisnud. Ta kannustas parteikaaslasi suurest suunamuutusest hoiduma.

Sel nädalavahetusel toimus Keskerakonna volikogu, mis kinnitas, mis rajal sammutakse. Istungil otsustati, et erakond lahkub oma senisest Euroopa poliitperest ALDE-st, kuid jääb esialgu fraktsiooni Renew Europe. Mihhail Kõlvarti sõnul on Keskerakonna programmis selged vastuolud ALDE programmiga. Üks neist vastuoludest on tema sõnutsi Euroopa Liidu föderaliseerimine.