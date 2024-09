INTERVJUU | Serbia välisminister: järgime Euroopa julgeolekupoliitikat, kuni riigi huvid seda lubavad

Sel nädalal käis Eestis Serbia välisminister Marko Djurić, mis oli esimene selline visiit üle viimase 14 aasta. Delfile antud intervjuus selgitas Djurić oma riigi välispoliitikat, mis on korraga võimaldanud heade suhete hoidmist nii Venemaa kui Ukraina ja lääneriikidega. Ta kinnitas, et Serbia strateegiline eesmärk on endiselt EL-iga liitumine, kuid Venemaaga suhete hoidmine on samuti riigi huvides. Samal ajal väljendas ta toetust Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja avaldas lootust, et vaenutegevus lõpetatakse diplomaatiliselt.

Juttu tuli ka Kosovost, mida Eesti tunnustab riigina, ent Serbia peab oma lõunapoolseks maakonnaks. Kosovo valitsuse ja Belgradi võimude toetatud kohalike serblaste pingetes paneb Serbia minister ootuspäraselt kogu vastutuse Kosovo peaministri Albin Kurti peale ning süüdistab teda etnilise puhastuse kavandamises. Samal ajal kinnitas ta, et erimeelsused Kosovo suhtes Serbia-Eesti läbisaamist ei kahjusta. Samuti ütles minister, et Eesti osalemine NATO Kosovo-missioonil on piirkonna rahule ja julgeolekule kaasa aidanud.

Serbia asepeaminister Aleksandar Vulin ütles Moskvas, et kaks riiki on liitlased ja Vene-vastaste sanktsioonidega te ei ühineks mis tahes olukorras. Kuidas on EL-iga liitumisega kooskõlas teie Vene-poliitika? Eesti, aga ka Soome, Poola ja teised ei hakka kunagi lubama EL-i riiki, kes nimetab end Venemaa liitlaseks.

Euroopa Liit on kõigi parameetrite järgi meie majanduspartner number üks. Serbia on endiselt pühendunud reformiprotsessi elluviimisele.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega