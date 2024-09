Jurtšenko nimetati Lasnamäe linnaosavanema ametisse. Isamaa hääletusel ei osalenud

„Usun, et heausksed Tallinna elanikud ei mõista, miks langetasid sotsiaaldemokraadid linnaosavanema kandidaadi osas just sellise valiku, ning sellest lähtuvalt distantseerub otsusest ka Isamaa. Andsime sellest eelnevalt teada nii linnapeale kui koalitsioonipartneritele,“ lisas ta.

Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman ütles, et nad ei avaldanud Tallinnas Keskerakonnale ja Mihhail Kõlvartile umbusaldust sellepärast, et varasem poliitika Lasnamäe jätkuks. „Isamaale on võtmetähtsusega kavandatud viisil täielikult eestikeelsele õppele ülemineku õnnestumine ja meil puudub kindlus, et välja pakutud kandidaat seda efektiivselt teostama asub. Varasemalt on ta ülemineku seadnud selgesõnaliselt kahtluse alla,“ ütles ta.