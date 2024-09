VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Michal: kaitsevaldkond saab laskemoona ostmiseks 1,6 miljardit eurot. Ettevõtetele kehtestatakse kasumimaks

Teisipäeval kogunes valitsus kabinetinõupidamisele, et paika panna ettevõtjate maksustamine, kaitsekulutused ja muu, mis on riigieelarves lahtiseks jäänud.

Julgeolekumaksu puhul otsustati, et ettevõtetele kehtestatakse kasumimaks, nagu pandi kirja koalitsioonilepingusse. Seega hakkab julgeolekumaks koosnema kolmest komponendist: 1. juulist 2025 tõuseb käibemaks kahe protsendipunkti võrra, 2026. aastast hakkab kehtima 2% julgeolekumaks füüsilise isiku maksustatavale tulule ja sama suur maks ettevõtete kasumile. Ettevõtete maksuarvestuse aluseks on möödunud majandusaasta kasum ja maksu tasutakse kord kvartalis. Maksude detailid ja nende kehtestamise eelnõud tulevad järgmise nädala jooksul.

Kärbete puhul tehti ligi miljardit eurot puudutavaid otsuseid. Selle summa sees on nii ministeeriumite valitsemisalade protsendikärped kui ka eelarverevisjoni kokkuhoid. Kõik ministeeriumid ja nende valitsemisalad hoiavad järgmisel kolmel aastal kokku 10% kulusid. 2025. aastal 5%, 2026. aastal 3% ja 2027. aastal 2%. Kulusid tuleb peale ametiasutuste vähendada ka sihtasutustes ja riigiettevõtetes. Valitsuse eesmärk on vähendada 2025. aasta eelarve puudujääki prognoositult 4,4%-lt 3%-le SKP-st.

„Selles kokkuleppes on kõike. Säilitame toimetuleku. See tähendab seda, et pensionid tõusevad, neid me puutuma ei lähe. 2026. aastal on võimalus õpetajate, päästjate ja politseinike palgatõusudeks,“ märkis Läänemets.

„Praeguse riigieelarve vaatest on meil riigina kolm suurt ülesannet. Üks nendest on see, et me suudame ka riigi püsikuludele pidurit tõmmata. Kogu aeg majanduses maksudega raha kokku korjates ei saa me tõmmata pidurit kasvavale riigiaparaadile,“ sõnas Kallas.