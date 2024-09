Eestis propagandaportaali heaks töötanud mees pages enne kohtuistungit Venemaale

Mati-Dmitri Terestali kaitsja Sven Sillari sõnul on ta olnud mehega ühenduses meilivahetuse kaudu. Sillari sõnul on Terestal väitnud, et ta viibib Venemaal ja taotleb seal elamisluba, kuid soovib väga osaleda istungitel veebi vahendusel. Ta rõhutas, et Terestal ei hoidu teadlikult kohtuistungitest kõrvale, vaid tal pole lihtsalt võimalik Venemaalt lahkuda.

Riigiprokuratuur on sellele aga vastu. „See on eksitav, et tal pole võimalik Eestisse tulla. Ta on Eesti kodanik, tal on võimalik siia tulla igal ajal. Kui tal on tegelik soov istungist osa võtta, siis pole ühtegi takistust osalemisele. Ma ei pea seda, et ta tahab Venemaa elamisluba, selles kontekstis asjakohaseks,“ sõnas prokurör Taavi Pern.