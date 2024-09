Iisrael seadis sõja eesmärgiks ka riigi põhjaosa elanike kodudesse naasmise, mis tähendab vastasseisu Hezbollahiga

„Põhja elanike ohutu naasmine kodudesse,“ on nüüd lisatud sõja neljandaks eesmärgiks, vahendab The Times of Israel. „Iisrael jätkab tegevust selle eesmärgi saavutamiseks.“

Hezbollah on teatanud, et lõpetab Põhja-Iisraelile löökide andmise siis, kui lõpeb sõda Gaza sektoris, kuigi paljud iisraellased kardavad, et riigi põhjaosa on ohus nii kaua, kui Iraani toetatud terrorirühmitus Liibanonis tegutseb. Paljud põhja elanikud on nõudnud Iisraeli valitsuselt tegutsemist.