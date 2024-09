Sotsiaalpoliitilise olukorra kõigutamiseks on Vene agendid loonud kümneid mitteametlikke ühendusi ja liikumisi. Nad on esinenud „rahvavõimu“ pooldajatena.

Need „aktivistid“ on kutsunud vägivaldsele võimuhaaramisele Ukrainas, et toetada Vene agressiooni seestpoolt.