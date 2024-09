GRAAFIK | Turu-uuringud: uue juhi saanud Eesti 200 toetus kerkis taas üle valimiskünnise

Turu-uuringute AS-i küsitlusest selgub, et septembrikuise erakondade toetuse küsitluse andmetel on võrreldes augustiga ainsa erakonnana toetust kasvatanud Eesti 200, mille uueks juhiks sai augusti lõpus Kristina Kallas. Isamaa on jätkuvalt kõrgeima toetusega erakond.