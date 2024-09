VIDEO | Kesk-Euroopa üleujutuste „apokalüpsise“ ohvrite arv kasvas 17-ni

Nädalavahetusel said kõvasti kannatada Poola ja Tšehhi piirialad. Vihma on sadanud alates eelmisest nädalast ning tõusev veetase on purustanud sildu, sundinud inimesi evakueeruma ja kahjustanud autosid ja maju, vahendab Reuters.

Rumeeniast Poolani on viimastel päevadel tulvavee tõttu hukkunud vähemalt 17 inimest.

Eile pärastlõunal kutsuti Poolas kohe evakueeruma Nysa linna kõiki enam kui 40 000 elanikku, sest lähedal asuv jõekallas sai kahjustada.

Tšehhis Ostravas põhjustas Oderi jõe purunenud kaldavall kohas, kus sellesse suubub Opava jõgi, linna tööstuspiirkonna üleujutuse. Vee alla jäid BorsodChemi keemiatehas, koksitehas OKK Koksovny ja teised. Elamupiirkondadest evakueeriti sajad inimesed.

Tšehhi Litoveli linnast 70% oli eile kuni meetri sügavuse vee all.

Poola valitsus kuulutas eile välja looduskatastroofi olukorra ja teatas, et on eraldanud ohvrite aitamiseks miljard zlotti (üle 233 miljoni euro).

Peaminister Donald Tusk ütles, et on kontaktis teiste üleujutusriikide juhtidega ja koos küsitakse Euroopa Liidu abi.

„See on nagu linn apokalüpsise ajal... See on kummituslinn,“ ütles 16-aastane Szymon Krzysztan Lądek-Zdrójs.

„Armagedon... See sõna otseses mõttes pühkis kõik minema, sest meil ei ole enam ühtki silda. Lądekis on kõik sillad kadunud. Me oleme maailmast praktiliselt ära lõigatud,“ rääkis 70-aastane Jerzy Adamczyk.

Tšehhi linnas Jeseníkis on alanud koristustööd.

„Tänaval voolas kaks meetrit vett... On palju-palju purustatud autosid,“ rääkis kohalik elanik Zdeněk Kužílek. „Telefonid ei tööta, ei ole vett, ei ole elektrit.“

Ida-Rumeenias asuva Slobozia Conachi linnapea Emil Dragomir ütles kohalikule televisioonile, et inimestel jäid alles ainult seljas olnud riided.

Kuigi mõnedes kohtades veetase alaneb, tehakse mujal alles üleujutuseks ettevalmistusi. Üks selline koht on umbes 600 000 elanikuga Poola linn Wrocław.