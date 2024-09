INTERVJUU | Kristina Kallas: järgmisel aastal õpetajate palk tõenäoliselt ei tõuse

Praegu käivad eelarveläbirääkimised. Neist ei saa ei üle ega ümber. Kuidas need läinud on?

Raskesti. Riigieelarve seis on niivõrd keeruline. 2,2 miljardit eurot on puudujääk ja 1,6 miljardit on vaja lähiaastatel suunata kaitsesse ehk 3,8 miljardit eurot on puudu. Selle puudujäägi katteks poliitilisi otsuseid teha on keeruline.