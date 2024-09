Teatri Kodus esietenduv „Rohelise südamega linn“ vaatab linnakeskkonda läbi noorte pilgu

Teatri Kodu hooaja avalavastuse, Austria lastekirjaniku Mira Lobe „Rohelise südamega linna“ on dramatiseerinud ja lavastanud Urmas Lennuk. Viie aastakümne eest kirjutatud jutt väikesest linnast ja selle südames kasvavast metsast pole loo tõlkija Marge Pärnitsa sõnutsi oma aktuaalsust kaotanud: „Mira Lobe jutustab sellest, millest me tänagi räägime: loodushoiust, rohelise elukeskkonna väärtustamisest ning sellest, kui palju linnaloodus linna mõjutab. Lisaks annab Lobe meile vihje selle kohta, kes oskavad loodust hoida ja suurtegi hoiakuid muuta – need on lapsed ja noored!“