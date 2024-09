Kuidas võib uus katse Trumpi elu kallale kippuda mõjutada USA presidendivalimisi?

Vabariiklaste presidendikandidaat Trump on lühikese aja vältel pääsenud eluga kahest mõrvakatsest. Esimest korda kiputi tema elu kallale kõigest üheksa nädalat tagasi, kui 20-aastane noormees tulistas Pennsylvania osariigis toimunud kampaaniaüritusel Trumpi, tabades vaid tema kõrva. See tõstatas hulga küsimusi salateenistuse tegevuse ja poliitilise vägivalla kohta. Pühapäevane atentaat tõi need küsimused taas päevakorda.