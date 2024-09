Suure-Lähtru imikutapus süüdistatav naine jääb vahi alla. Tema argumendid kohut ei veennud

„Kohus leiab, et naise käitumine enne vahistamist näitas, et ta asus kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduma ja kohtule esitatud argumendid (mis olid paljud esitatud ka vahistamistaotluse arutamisel) ei lükka ümber põhjendatud kahtlust, et ta võib vabaduses viibides hakata menetlusest kõrvale hoiduma. Ükski kergem tõkend, m.h elukohast lahkumise keeld, ei välista tema puhul kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumist,“ seisab täna avaldatud määruses.

Eelistung toimus eelmisel reedel. Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer taotles seal Kairi vahi alla jätmist. „On kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmise oht,“ sõnas ta ja tõi näiteks, et varem oli tükk tegu, et süüdistatavat Eestisse saada.



Kohtunik Piia Jaaksoo andis seal sõna ka Kairile endale. Too selgitas, et temaga on tegelenud paljud spetsialistid ja ta on saanud psühhiaatrilist abi. Kairi rõhutas, et ei hoiaks kuidagi menetlusest kõrvale. Enda sõnutsi polevat ta hoidunud kõrvale ka märtsis, ta olevat suhelnud politseiga ja öelnud, et tuleb tagasi. „Eluga peab edasi minema. Kui süüdi, oma aja ära istuma. Kui süütu, tuleb edasi minna. Ei karda karistust,“ lausus ta.