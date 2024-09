Euroopa Komisjoni volinik Prantsusmaalt astus tagasi, süüdistades von der Leyenit küsitavas valitsemises

Prantsusmaa president Emmanuel Macron nimetas Bretoni juunis ka teiseks ametiajaks Euroopa Komisjoni liikmeks, aga Breton teatas täna, et von der Leyen palus Pariisil tema nime isiklikel põhjustel, mida ei ole temaga arutatud, tagasi võtta.

„Nende hiljutiste arengute valguses, mis annavad taas tunnistust küsitavast valitsemisest, olen ma otsustanud, et ei saa rohkem oma kohustusi täita,“ teatas Breton.

See teade suurendab segadust von der Leyeni uue meeskonna ametisse nimetamise ümber, mis on niigi hiljaks jäänud. Püüdes saavutada sooliselt võrdsemat komisjoni, kutsus von der Leyen tahtmatult esile poliitilise tüli Sloveeniaga, suvestades Ljubljanat meessoost kandidaati tagasi võtma.

Von der Leyenit on juba ammu süüdistatud, et ta on endassetõmbunud, ei ole läbipaistev ega kaasa kolleege Euroopa Liidu otsuste langetamisse.