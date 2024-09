Venemaal Tšeljabinskis ründas õpilane koolis kaaslasi ja õpetajaid vasaraga

Teksleri sõnul on kannatanuid, kes viidi haiglasse. Nende arvu kuberner ei öelnud, vahendab Meduza.

Väljaanne 74.ru teatas, et ründaja on esialgsetel andmetel 16-aastane. Telegrami kanali „Shot“ andmetel on ta 13-aastane. Sama teatas ka „Baza“. Ründaja vahistati.