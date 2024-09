Venemaa liugpomm tabas Harkivis kortermaja, mis süttis põlema. Viga sai kümneid inimesi

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kommenteeris, et maailm peab aitama Ukrainat Vene sõjalennukite eest kaitsta. Ta viitas, et juhtunu näitab taas vajadust lõpetada lääne relvaabiga kaasnevad piirangud. „Kümned juhitavad lennukipommid nõuavad iga päev ukrainlaste elusid,“ märkis Zelenskõi. „Seda terrorit on võimalik peatada. Kuid terrori peatamiseks peame lõpetama hirmu jõuliste otsuste ees, mis on objektiivselt vajalikud. Seda sõda on võimalik õiglaselt lõpetada ainult tänu meelekindlusele. Kõige kindlamalt kaitseb terrori eest meelekindlus.“