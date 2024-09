VIDEO | Tšehhis jätkuvad sajandi üleujutused, Brno linnas tuli evakueerida haigla

Riigi suuruselt teises linnas Brnos tuli evakueerida kohalik haigla. Kuna tugev sadu jätkub, hoitavad võimud, et evakueerimiseks peab valmis olema veel tuhandeid inimesi. Hukkunud on vähemalt neli inimest, kellest üks kukkus üle kallaste ajanud jõkke ning kolm sattus autoga tulvavette.

Peaminister Petr Fiala hoiatas pühapäeval, et ehkki 80% vihmapilvedest on tühjaks sadanud, on jõed alles praegu saavutanud haripunkti ning hullem seisab ees.