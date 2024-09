FOTOD | Tallinnas kogunes EKRE volikogu. Nad nõuavad, et siseminister Läänemets astuks tagasi või tagandataks ametist

Seal võeti vastu avaldus, kus öeldud, et võimu omavolitsemine ja Eesti ajaloo ümbertõlgendamine Kristen Michali valitsuse poolt on demokraatliku rahvusriigi ideaalide reetmine

„Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu peab vastuvõetamatuks valitsuse käitumist seoses Lihula ausamba koopiaga. Kuna politsei tegutses seadust rikkudes, siis näeme siin ohtu õigusriigi edasisele toimimisele. Seadusi massiliselt rikkudes ohustatakse rahvusriigi aluseks olevat Eesti omariikluse põhimõtet, mille lahutamatuks osaks on meie ajalookäsitlus. Selle on oma tegutsemisega hüljanud meie tänane äärmusliberaalne globalistlik valitsus,“ märkisid nad.

Leitakse, et politsei tegutsemine Lihula ausamba koopia konfiskeerimisel rikkus mitut vaba ja demokraatliku ühiskonna aluseks olevat põhiseaduse aluspõhimõtet. Näiteks märgiti, et siseminister Lauri Läänemetsa põhjendus, justkui tuleb ausamba koopiale ekspertiis teostada selgitamaks välja, kas ausambal on totalitaarse režiimi sümboleid, ei ole pädev, sest sedalaadi ekspertiis on ammu teostatud ning leidnud kinnitust, et diktatuurisümboleid sel pole.

„Meile on vastuvõetamatu ka see, kuidas võimud nuhivad ideoloogilistel kaalutlustel oma kodanike järel. Näiteks pole mõeldav, et punane kraana seisis täpselt õigel ajal täpselt õiges kohas sambaröövi läbiviimiseks ilma, et sellele eelnenuks varjatud jälgimine, mis seadusega on lubatud ainult kriminaalasja raames, mida meie teada ei ole avatud.“

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu nõuab, et valitsus asuks häbenemata ja selge sõnaga kaitsma Eesti kui 1918. aastal sündinud demokraatliku rahvusriigi ajalookäsitlust ning rahvuskangelasi. „Me nõuame, et valitsuse liikmed ütleks selge sõnaga lahti putinistlikust ajalookäsitlusest, mille järgi Punaarmee 1944. aastal Eesti vabastas. Nõuame valitsuselt selget sõnumit selle kohta, et Nõukogude Venemaa armee kordusagressioonile ja –okupatsioonile ning aegumatutele kuritegudele vastu hakanud kodanikud ei olnud natsismi ja totalitarismi käsilased.“

Ühtlasi nõutakse, et siseminister Lauri Läänemets astuks tagasi või tagandataks ametist, sest ta on EKRE hinnangul kas võimaldanud oma alluvuses olnud politseil seaduserikkumist ja võimu kuritarvitamist või veel hullem - selleks ise korralduse andnud.