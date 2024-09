FOTOD | President Karis Ukrainas: Venemaa terroriseerib tsiviilelanikke, jättes nad ilma elektrist, soojusest ja rahulikust unest

President Karise sõnul vajab Ukraina sõja võitmiseks nii ründerelvi, et rünnata edukalt sõjalisi sihtmärke juba sügaval Venemaa territooriumil, kui ka õhutõrjet, et teha kahjutuks Venemaalt välja lastud raketid ja droonid.

„Peame jätkama Ukraina väejuhtide soovitud relvade tarnimist ja tühistama kõik piirangud nende relvade kasutamisele,“ ütles Eesti riigipea Jalta Euroopa strateegiafoorumil (YES) peetud kõnes. „Igasugused piirangud on kunstlikud ja sisutühjad. Need sunnivad Ukrainat võitlema üks käsi kinniseotuna olukorras, kus võitlus agressoriga on niigi ebavõrdne. Ukraina maksab nende piirangute eest iga päev kaotatud inimeludega,“ lisas Karis.