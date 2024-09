Venezuela režiim arreteeris kuus ameeriklast ja eurooplast, keda süüdistatakse vandenõus Maduro kukutamiseks

Vahistatute seas on kolm USA, üks Tšehhi ja kaks Hispaania kodanikku. Siseminister Diosdado Cabello väitel plaanisid nad rünnakuid riigipea Nicolás Maduro ja valitsusliikmete vastu.

USA ametnikud kinnitasid telekanalile CBS, et üks vahistatud isikutest oli puhkusel viibinud USA mereväelane. Praegune mereväe lipnik on varem olnud ka mereväe eriüksuse SEAL liige. „Igasugused väited USA seotusest vandenõuga Maduro kukutamiseks on kategooriliselt valed,“ ütles USA välisministeeriumi esindaja. „USA jätkab demokraatliku lahenduse toetamist Venezuela poliitilise kriisi lõpetamiseks.“