Pommiähvardused koolidele ja haiglatele. Trumpist hoogu saanud toetajad ahistavad Haiti päritolu sisserändajaid

Reedel peetud kampaaniakõnes mainis Trump valimislubadust, et viib presidendiks saamise korral läbi ajaloo suurima immigrantide väljasaatmiskampaania. Varem on ta rääkinud illegaalsete sisserändajate väljasaatmisest, kuid nüüd paistab see olevat laienenud ka teisele värvilistele elanikele. Üks esimesi kohti, kust Trump lubas kõnes väljasaatmist alustada, on Ohio linn Springfield, kus elab suur hulk Haiti päritolu legaalseid immigrante. „Saadame nad tagasi Venezuelasse,“ lubas Trump. Veebis levinud ja Trumpi võimendatud kuulduste järgi süüdistatakse just sealseid Haiti päritolu elanikke lemmikloomade söömises.