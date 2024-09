20 aastat Keskerakonna ridades poliitikat teinud, nüüd verivärskelt sotsiaaldemokraadiks hakanud Julianna Jurtšenko sai juulis poja emaks. Järgmise nädala teisipäeval soovib SDE ta kinnitada Lasnamäe linnaosa vanemaks. Jurtšenko tunnistas, et töö ja pereelu ühitamine pole naisele kunagi lihtne, aga see ei tähenda, et tuleb valida kahest üks ja teisest loobuda.