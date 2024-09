VIDEO | Lavly Perling: kui Parempoolsete kärpeplaani oleks kuulatud, ei valitseks riigi rahanduses kaos

Perling oli täna toimunud juhivalimistel Parempoolsete erakonnajuhi kohale ainus kandidaat. Ta selgitas üksikstaatust sellega, et erakonnal on tööst ja tulevikust niivõrd ühtne arusaam. „Loodan, et tulevikus see muutub, sest konkurents sunnib kõiki pingutama,“ lisas ta ainsana juhikohale pürgimise kohta.

Küsimusele, kas Parempoolsed välistaksid võimule pääsedes mõne erakonnaga koostöö, vastas Perling eitavalt. „Saame aru, et Eestis on koalitsioonivalitsus,“ märkis ta ja rõhutas, et nende jaoks on oluline parempoolse poliitika elluviimine. Samas kritiseeris Perling valitsusliidu poolt rohelise tule saanud ettevõtete tulumaksu. „Kuskil kabinetivaikuses otsustavad kolm meest, et nad lihtsalt lõhuvad ära Eesti edu eelise, seda kindlasti Parempoolsetega ei juhtu,“ lausus ta.

Parempoolsed on varemgi välja öelnud, et Eestis ei ole ühtegi maksutõusu vaja. Perling kordas seda ka täna, lisades, et kui nende kaks ja pool aastat välja pakutud kärpekava oleks teoks saanud, ei valitseks riigi rahanduses praegu kaos.

Tema sõnul on riigieelarve toimimise retseptis kulude kokkuhoid ja kasvule suunavad meetmed. „Indekseeri lahti, külmuta, kärbi ja koonda,“ kirjeldas Perling Parempoolsete nägemust kulude kokkuhoiust. Kasvumeetmetest rääkides rõhutas ta, et kurjajuur on bürokraatia ja riigi sekkumine.