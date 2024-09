„PÄEVAKORD“ | Poliitikat tegev ettevõtja ei saa kahel toolil korraga istuda

Erakonna Eesti 200 asutajaliige ja suurtoetaja, ettevõtja Priit Alamäe teatas sel nädalal, et astub erakonnast välja. Ta tõdes intervjuus ETV „Esimesele stuudiole“, et erakonna ülesehitamine ning poliitikas tegutsemine võttis väärtuslikku aega ja energiat. Selle arvelt võinuks hoopis ettevõtet arendada.

Alamäe lisas, et seetõttu tundis ta erilist ülekohut neilt, kes kahtlustasid, et Alamäe ja Eesti 200 propageeritud personaalse riigi lähenemine võib tuua Alamäe enda IT-ettevõttele magusaid lepinguid riigiga. Alamäe sõnutsi tõi kajastus mainekahju ja hakkas äri pidurdama.

Osaliselt võib ju nõustuda, et kõva järelevalve ning kriitilised ajalehelood võivad Alamäele sarnaseid ettevõtjaid poliitikast eemale hoida. Häid eksperte vajatakse riigitüüri juures alati. Samal ajal aga peab meeles pidama, et huvide konflikti ohukohad saavad ja peavadki saama ajakirjanduselt erilist tähelepanu, sest poliitika ja äri puutepunktides on korruptsiooni oht kõige suurem.