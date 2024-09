VIDEO | Kesk-Euroopat räsivad suured üleujutused, Rumeenias on elu kaotanud neli ohvrit

Tšehhis kannatasid üleujutuste all kõige rohkem riigi põhja- ja loodepiirkonnad. Mõnes kohas sadas alates neljapäevast kuni 25 cm vihma, teatas ilmainstituut. Ennustajad hoiatasid, et pühapäevaks võib mõnes piirkonnas sadada rohkem kui kolmandik aasta keskmisest sademete hulgast.

Keskkonnaminister Petr Hladik hoiatas, et enam kannatanud piirkondade elanikud peaksid valmistuma oma kodudest lahkumiseks.

Vltava jõe kaldal asuvas Prahas paigaldati üleujutuse ennetamiseks tõkked. Praha loomaaed suleti külastajatele ja Tšehhi Raudtee teatas, et kümnete liinide teenindamine oli häiritud. Riigi suuruselt teises linnas Brnos evakueeriti haiglas ettevaatusabinõuna patsiente.

Naaberriigis Slovakkias hoiatasid ametnikud, et Doonau jõe paisumine võib põhjustada üleujutusi Bratislavas. Ungari eeldab, et Doonau tase on lähipäevil rekordiliselt kõrge ja ametnikud sulgevad esmaspäeval madalaimad kaid Budapestis.