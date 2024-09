Vene väljaannet RT -d on ka varem Kremli propaganda ja desinformatsiooni levitamise eest karistatud, kuid uued süüdistused viitavad sellele, et nende roll ulatub mõjutusoperatsioonidest kaugemale.

USA riigisekretär Antony Blinken ütles, et RT on oluline osa Venemaa sõjamasinast ja tema püüdlustest õõnestada oma demokraatlikke vastaseid. „RT tahab, et tema uued varjatud luurevõimekused, nagu ka tema pikaajalised propagandistlikud desinformatsioonipüüdlused, jääksid varjatuks,“ ütles Blinken ajakirjanikele, vahendas AP.