Stoltenberg: NATO oleks võinud teha rohkem Ukraina sõja ärahoidmiseks

Samuti ütles Stoltenberg intervjuus, et Ukraina sõja lõpetamine saavutatakse vaid läbirääkimistelaua taga. „Selle sõja lõpetamiseks tuleb teatud etapil taas alustada dialoogi Venemaaga. Aga see peab põhinema Ukraina tugevusel,“ ütles ta.

Oktoobris lõppeb endise Norra peaministri Stoltenbergi ametiaeg NATO peasekretärina, ta on seda ametit pidanud alates 2014. aastast. Juunis kuulutati organisatsiooni järgmiseks juhiks Hollandi endine peaminister Mark Rutte .

Stoltenberg keeldus kinnitamast, et ta võtab pärast NATO-st lahkumist üle Müncheni julgeolekukonverentsi eesistuja koha. Poliitik ütles FAS-ile, et tal on „palju võimalusi“.