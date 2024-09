FOTOD | Keskerakond lahkub Euroopa liberaalide poliitperest, fraktsiooni esialgu ei vahetata

Mihhail Kõlvarti sõnul on Keskerakonna programmis selged vastuolud ALDE programmiga. „Muidugi pole ühtegi programmi, kus kõik punktid on Euroopa omadega kooskõlas. Aga on mõned vastuolud, mis on liiga põhimõttelised, et saaks neid aksepteerida,“ sõnas ta.