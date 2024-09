Zelenskõi: Lääs isegi ei aruta Venemaa rakettide allatulistamist. Nad lihtsalt vahetavad teemat

Selle aasta alguses aitasid lääneriigid Iisraelil tõrjuda Iraani massilist rakettide ja droonide rünnakut. Ukraina sõnul oli tegemist kaksikmoraaliga, vahendas Politico.

„Kui liitlased tulistavad üheskoos Lähis-Ida taevas rakette alla, siis miks ei ole ikka veel otsustatud tulistada droone ja rakette Ukraina kohal? Isegi siis, kui need droonid lendavad ELi suunas,“ ütles Zelenskõi reedel Kiievis toimunud konverentsil.

„Kui me seda küsimust läbirääkimiste käigus tõstatame, siis ei ütle partnerid isegi, et nad töötavad selle kallal, nagu nad ütlevad kõige muu kohta,“ rääkis Zelenskõi. „Nad lihtsalt vahetavad teemat.“

Ta lisas, et seni on Venemaa droone alla tulistanud ainult Moskva lähedane liitlane Minsk, viidates mõnedele droonidele, mis on Valgevene õhuruumi eksinud.

Ukraina kannatab sageli tohutute Venemaa rakettide ja droonide rünnakute all. Muuhulgas on rünnakute sihtmärgiks olnud gaasihoidlad ELi piiri lähedal. Samuti on sattunud eksinud droone Rumeenia, Poola ja Läti territooriumile.

Kiievi partnerid näevad rakettide allatulistamist Ukraina kohal kui nende selgemat sekkumist sõjategevusse, mis võib viia konflikti eskaleerumiseni. Poola president Andrzej Duda ütles augusti lõpus, et NATO riigid jätkavad arutelu Ukraina taeva ühise kaitsmise üle Venemaa rünnakute eest, kuid Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles, et tema arvates ei tule see kõne alla.