Starmer ja Biden ei andnud pärast kõnelusi märku otsusest Ukraina kaugmaarakettide küsimuses

Pärast kohtumist Bideniga küsiti Starmerilt, kas ta veenis Bidenit lubama Ukrainal rünnata sihtmärke Venemaal kaugmaarakettidega Storm Shadow. Starmer vastas, et neil oli „pikk ja produktiivne arutelu mitmel rindel, sealhulgas Ukraina, nagu arvata võis, Lähis-Ida ja India-Vaikse ookeani piirkonna üle“, vahendas BBC.

Varasemalt hoiatas Venemaa president Vladimir Putin, et Ukrainale loa andmine kaugmaarakettide kasutamiseks Venemaa territooriumi ründamiseks tähendaks NATO riikide „otsest osalemist“ sõjas.

Seni pole USA ja Ühendkuningriik andnud Ukrainale sellist luba, sest kardetakse konflikti eskaleerumist. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on aga korduvalt kutsunud Kiievi lääneliitlasi lubama rakettide kasutamist. Tema sõnul on see ainus viis sõja lõpetamiseks.