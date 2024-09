INTERVJUU | Alar Karis: oleme maksuteemadel rääkinud pea aasta, rahvas ootab tegusid

Teie visiit Ukrainasse toimub sõja ajal. Milline on Teie peamine eesmärk sellel reisil ja kas tunnete isiklikult hirmu viibides riigis, kus käib aktiivne sõjategevus?

See on kolmas kord, kui olen Vene agressiooni kohaloleku ajal Kiievis. Neljandal korral käisin ma siin kaks päeva enne sõja algust. Ei, ma ei tunne küll mingit hirmu, sõda on eemal. Kuigi viimastel kordadel on olnud ka olukordi, kus ma olen pidanud olemas varjendis. Aga hirm ei ole väga hea kaaslane.