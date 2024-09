Hollandi valitsus kuulutas välja rangeima varjupaigapoliitika Euroopas

„Minu eesmärk on kõigi aegade rangeim varjupaigapoliitika,“ ütles rände- ja varjupaigaminister Marjolein Faber, kes kuulub paremäärmusliku Geert Wildersi Vabadusparteisse. Faber tõi varjupaigapoliitika karmistamise põhjusena välja kitsaskohad eluaseme, tervishoiu ja hariduse küsimustes. Üks tema soovidest on peatada tähtajatute lubade andmine.

Faber ütles, et plaan on „seaduslikult välja kuulutada varjupaigakriis“, mis võimaldaks valitsusel võtta meetmeid ilma parlamendi heakskiitu ootamata. Opositsiooniliikmed on hukka mõistnud Faberi plaani kuulutada välja kriis ja kirjeldasid tema meetmeid kui „demokraatiavastast“.