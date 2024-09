Starmer sõitis Washingtoni, et pidada Bideniga läbirääkimisi Ukraina rakettide kasutamise üle

Ukraina ja paljud tema liitlased soovivad, et Biden lubaks Kiievil kasutada relvi, et lüüa sõjalisi sihtmärke sügavamal Venemaa territooriumil ning on ilmunud märke, et Biden võib seda lubada. „Me töötame praegu selle kallal,“ ütles Biden ajakirjanikele, kui küsiti piirangute võimaliku leevendamise kohta.

Kaks aruteludega kursis olevat USA ametnikku usuvad, et Starmer taotleb Bidenilt nõusolekut, et lubada Ukrainal kasutada Briti rakette Storm Shadow rünnakuteks Venemaal. Bideni heakskiitu on vaja seetõttu, et raketi komponendid on valmistatud USA-s. Ametnikud usuvad, et Biden on vastutulelik. Samas ütlesid mitmed USA ametnikud, et reedel otsuse kohta teadaannet ei oodata, vahendas AP.

Sel nädalal külastasid Kiievit USA ja Ühendkuningriigi välisministrid Antony Blinken ja David Lammy. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kordas neile palveid kasutada lääneriikide kaugmaarakette sihtmärkide vastu sügaval Venemaal. Blinken ütles, et ta „ei kahtle“, et Biden ja Starmer arutavad seda küsimust, märkides, et USA kohandab piiranguid „vastavalt vajadusele“, kui Venemaa lahingustrateegia on muutunud.

Blinken rääkis samamoodi ka mais, veidi enne seda, kui USA lubas Ukrainal kasutada Ameerika Ühendriikide relvi Venemaa territooriumil vahetult üle piiri, et tabada sihtmärke, mida peetakse otseseks ohuks.