Zelenskõi kohtub sel kuul Bideniga ja esitab talle oma nägemuse sõja lõpetamisest

Varasemalt on Ukraina president öelnud, et Ukraina vägede pealetung Kuski oblastile on „üks plaani suundi, millest osa on juba ellu viidud“. Ta lisas, et plaan puudutab veel Ukraina strateegilist positsiooni ülemaailmses julgeoleku infrastruktuuris ja diplomaatiliste vahendite kasutamist, et sundida Venemaad sõda lõpetama, vahendas Ukrajinska Pravda. Zelenskõi on ka märkinud, et tema arvates on sellel plaanil „nii psühholoogiline kui ka poliitiline mõju Venemaa otsusele lõpetada see sõda“.